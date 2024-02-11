ذئاب الجبل تتفوق على الاسماعيلي في دوري اليد

أنتصر فريق الدرجة الأولى بنادي المقاولون العرب لكرة اليد على فريق نادي الاسماعيلي بنتيجة 38 / 30 في إطار فعاليات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد .|



تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب لكرة اليد:

مدير فني ك/ عادل محمود

مدرب الفريق ك/ اسلام صابر

م.مدرب ك/ تامر حنفي

مدرب حراس ك/ محمد محرم

اخصائي إصابات ك/ سامح بدوي

مدير إداري ك/ عرفة فاروق.

المقاولون 2008 يحقق الفوز الثالث على التوالي بخماسية نظيفة

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز على فريق نادي بلدية المحلة بخماسية نظيفة، وأحرز الأهداف عمر أنور ويوسف فايز هدفان لكل منهما ومحمد رضا كوكو هدف، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

