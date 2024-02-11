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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

العثور على جثة شاب ملقاة بطريق الشروق بالقاهرة

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، على جثة شاب ملقاة بطريق الشروق بالقاهرة، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

ونقلت رجال المباحث، جثمان الشاب إلى مشرحة  زينهم لتشريح الجثمان، للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، حيث تبين من التحريات أن الشاب يدعى حسن يبلغ من العمر 22 سنة مقيم بمحافظة الإسماعيلية، ولم يستدل حتى الآن على هوية القاتل، أو ملابسات الحادث.

ويجري رجال المباحث بقسم شرطة الشروق تحرياتهم في الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، والاستماع إلى شهادة شهود العيان، وتتبع خط سير المجني عليه.

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