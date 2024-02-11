100 ألف جنيه مكافأة فوز فريق حجازة قبلي بدوري قنا لمراكز الشباب

فاز فريق مركز شباب حجازة قبلي بدوري مراكز الشباب والقري، بعد تغلبه على فريق مركز شباب مدينة قنا، فى المباراة النهائية، التي أقيمت اليوم الأحد.

وحضر الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب والقرى في نسخته الـعاشرة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، على ملعب "مركز شباب مدينة قنا " ، بمشاركة 23 مركز شباب على مستوى المحافظة.

تسليم الميداليات

مائة ألف جنيه مكافأة الفوز:

سلم نائب المحافظ، فريق مركز شباب حجازة قبلي كأس البطولة والميداليات للفريق، ويبلغ حجم المكافأت المالية للمركز الأول مائة ألف جنيه، و75 ألفًا للمركز الثاني، و50 ألف جنيه للمركز الثالث الذي فاز به مركز شباب المعنا.

وبحصول فريق مركز شباب حجازة قبلي على المركز الأول، سيمثل المحافظة فى دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأبرز نائب المحافظ، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاعات الحيوية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وخاصة القطاع الرياضى من خلال توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ونشرها بين الشباب، بهدف تشجيع المنافسات الرياضية والتقارب بين أبناء المحافظة.

واكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق من أجل تحقيق مستوى أفضل، لإعلاء قيمة الرياضة الهادفة التى تسمو بالعقل وتنمى روح المنافسة بشرف.

حسين عبد اللطيف مديرًا لمنتخب قنا:

وكشف محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة، بأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وافق على تكليف الكابتن حسين عبد اللطيف مديرا فنيا لمنتخب المحافظة الذى سيمثلها في جميع المنافسات على مستوى الجمهورية.

وأضاف إنه وسيتم اختيار تشكيل اللاعبين المشاركين فى دورى مراكز ، المقسم إلى ٤ مجموعات، حيث ضمت المجوعة الأولى مراكز شباب "كوم الضبع والحلة والخطارة وحجازه قبلى والعوارى والحجيري".

بينما ضمت المجموعة الثانية مراكز شباب " المعنا وسيدى عبد الرحيم والبياضية ومدينة قنا والقناوية ونجع حمدالله"، وجاءت في المجموعة الثالثة مراكز شباب" نجع سعيد والشيخ على والمراشدة و الوقف ودشنا وأبو مناع بحرى “.

وجاءت المجموعة الرابعة لتضم مراكز شباب “ ابو تشت وفرشوط ومدينة نجع حمادى وهو والقارة

حضور المباراة النهائية:

حضر فعاليات المباراة النهائية الدكتور أشرف موسى نائب رئيس اتحاد مراكز شباب مصر، والنائب أشرف ابو الفضل عضو مجلس النواب، والدكتور احمد كمال نصارى ممثلا عن جامعة جنوب الوادى والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب، والدكتور احمد قناوى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، وطارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا، واحمد بكرى رئيس منطقة قنا للكونغوفو، واسامة قدوس رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا، و رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب المشاركة بالدورى، و رؤساء الأندية الرياضية وعدد من قيادات و رموز الرياضية بقنا.