"تثمين مخلفات قصب السكر "ورشة عمل بمحافظة قنا

لبى جهاز شئون البيئة فرع قنا الدعوة للمشاركة فى ورشة العمل، حول تثمين مخلفات قصب السكر التى ينظمها مشروع النمو الاخضر الشامل فى مصر- اليونيدو ممثلها الدكتور عمر رياض المنسق الاول بمشروع النمو الاخضر الشامل - اليونيدو، وحاضر به الدكتور رأفت شيبه استاذ كلية الزراعة جامعة جنوب الوادى، عن فوائد إعادة تدوير سفير قصب السكر و بحضور الدكتور محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة و الاستاذ احمد الخطيب مدير البنك الاهلى المصرى فرع قوص، و ايهاب كامل نائب جهاز تنمية المشروعات فرع قنا، و المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئة جهاز شئون البيئة المهندس خالد عبدالراضى رئيس مجلس إدارة الميكنة الزراعية و المهندس مدير المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة و نماذج نجاح جمعية نقادة لتنمية المجتمع و جمعية الشروق بنقادة.

وأوضح الدكتور عمر رياض المنسق الاول بمشروع النمو الاخضر الشامل - اليونيدو أن الورشه تهدف الى مواصلة الجهود في تشجيع إعادة تدوير مخلفات قصب السكر وتعزيز التعاون بين جميع الشركاء في سلسلة القيمة، وسهولة التواصل.

وشارك بالورشه 10 شركات متخصصة فى مجال تدوير المخلفات من محافظتى قنا والاقصر والتى شاركت فى أنشطة مختلفة مع مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر بالاضافة الى عدد كبير من الجمعيات الأهلية و منتجي قصب السكر ورجال الأعمال، و قدم عرض تقدمى عن مشروع النمو الاخضر فى مصر .

وأوضح الدكتور محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة عن دور الإدارات الزراعية فى التعاون فى تثمين المخلفات الزراعية و تشجيع إقامة مشروعات اعادة التدوير. كما عرض احمد الخطيب مدير البنك الاهلى المصرى فرع قوص عن دعم البنك للمشروعات إعادة و تثمين الاستفادة من المخلفات الزراعية بالتمويل بنسبة 5 % قابله للنقل، وذلك من خلال توجه البنك المركزى و الدولة فى دعم المشروعات البيئيةو الزراعية.

و تحدث المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية عن دور جهاز شئون البيئة منذ عام 2016 فى تدشين مبادرة سفير قصب السكر و تنفيذ حملات التوعية البيئة للدعم الفنى و دعم وزارة البيئة محافظة قنا بالمعدات الزراعية فى تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية.

فيما تحدث رئيس مجلس إدارة الميكنة الزراعية فى وجود المعدات الزراعية و كيفية التعاون فى تنفيذ إعادة التدوير و دعم المزارع فى إعادة التدوير.

فيما قدما مسؤلى الجمعيات الأهلية كنماذج نجاح و الحصول على منح من اليونيدو فى تنفيذ مشروعات إعادة تدوير سفير قصب السكر ، كما قدم رجال الأعمال و الشركات عروض للتعاقد و دعم التسويق و تذليل العقبات التسويقية بمحافظة قنا.

و تم ختام الورشة إقامة حلقة نقاشية بين جميع الشركاء لسهولة التواصل و تنفيذ الشراكات فى التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، و ذلك من أجل تثمين الاستفادة من سفير قصب السكر .