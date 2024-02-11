تفخيخ مربعات سكنية بأكملها في خان يونس (شاهد)

أكد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية” بشير جبر، في رفح الفلسطينية، أن القصف الإسرائيلي لا زال يتصاعد بشكل ملحوظ على قطاع غزة.

وقال “جبر” إن غزة تشهد قصفا عنيفا لعدد من الأحياء ولا سيما حي الشيخ رضوان، الذي يقع في المنطقة الشمالية، لافتا إلى أن حيي الزيتون وتل الهوى بالمنطقة الجنوبية لهذه المدينة، حيث استهدف القصف المكثف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل المواطنين وممتلكاتهم ما أحدث دمارا واسعا في المناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن بلدتي جباليا وبيت حانون، واللتان تقعان في المنطقة الشمالية لقطاع غزة تتعرضان لقصف من المدفعية الإسرائيلية، التي تتزايد بشكل ملحوظ باتجاه منازل المواطنين في شمال قطاع غزة، كما أن منطقة "السودانية" في غرب غزة لا زالت تتعرض لقصف من الزوارق الحربية الإسرائيلية بشكل متواصل وعنيف، على الطريق الساحلي لتلك المنطقة.

وواصل جبر أن المنطقة الجنوبية لوادي غزة، والتي تبدأ من المحافظة الوسطى، والتي شهدت قصفا عنيفا طال مخيم النصيرات، وهو المخيم الأول الذي يقع جنوب هذا الوادي، حيث قصف السوق الرئيسي للمخيم وعدد من المنازل، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والإصابات.

وأكمل أن مدينة خان يونس تشهد توغل عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية منذ ما يزيد عن شهرين من الآن، حيث تجري تفخيخ مربعات سكنية بأكملها من ثم تفجيرها، وتنفيذ ذلك في حيي الأمل والمنارة.

القسام تعلن مقتل أسرى إسرائيليين برصاص الاحتلال





وفي سياق متصل، كشفت كتائب "القسام"، اليوم الأحد، عن مقتل 2 من الأسرى الإسرائيليين وإصابة آخرين بسبب القصف الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ، قد أعلن منذ أيام أن 31 شخصا من أصل الأسرى الإسرائيليين الـ136 المتبقين في غزة قد لقوا حتفهم.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من خمس الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قد لقوا حتفهم، وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي الداخلية.

وبحسب الصحيفة، "خلص ضباط مخابرات الجيش إلى أن 32 على الأقل من بين 136 رهينة محتجزين في غزة لقوا حتفهم"، وفقا لتقييماتهم الاستخباراتية.

وقال أربعة ضباط في الجيش الإسرائيلي للصحيفة إنه تم إخطار عائلات المختطفين الـ 32 بوفاتهم.