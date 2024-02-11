منطقة الشرقية للكاراتيه تُكرم رؤساء مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية

شهد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، حفل تكريم رؤساء الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، والذي نظمه فرع منطقة الشرقية للكاراتيه بقاعة الشهيد أحمد المنسي بنادي الشرقية الرياضي.

جاء هذا الحفل، تقديرا لجهود رؤساء الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية،

المبذولة لتطوير المنظومة الرياضية،ودعم رياضة الكاراتية خلال الفترة الحالية.

حضر اللقاء محمد الدهراوي رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه وعضو الإتحاد الدولي، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، وأحمد زكريا رئيس فرع منطقة الشرقية للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمنطقة، ورؤساء مجالس مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الشرقية.

وخلال كلمته، نقل الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للحضور، معربا عن سعادته لحضوره تكريم رؤساء الهيئات الشبابية والرياضية؛ تقديرا لجهودهم المبذولة لتطوير المنظومة، ودعمهم لجميع الألعاب الرياضية بوجه عام ورياضة الكاراتيه بوجه خاص، كونهم شركاء النجاح والعامل الأساسي لاستكمال نجاح المنظومة.

كما وجه عبد العظيم؛ الشكر والتقدير للاتحاد المصري للكاراتيه على دعمه ورعايته لمثل هذه الفعاليات، والتي بدورها تدعم أواصر التعاون ما بين الاتحاد وجميع الهيئات الشبابية والرياضية، مشيدا بدور منطقة الشرقية للكاراتيه وسعيهم الدائم نحو تطوير المنظومة، ودعمهم للابطال الرياضيين والذي ينعكس على نتائج أبناء المحافظة في لعبة الكاراتيه على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشاد محمد الدهراوي رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه وعضو الإتحاد الدولي، بالمستوى الفني والمهاري للمدربين والاعبين بمحافظة الشرقية، مؤكدا أن منتخب الشرقية يضم أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة، كما أشاد بمجهودات رؤساء الهيئات الشبابية والرياضية المبذولة للارتقاء بمستوى اللاعبين والذي انعكس على النتائج بالعديد من البطولات المحلية والدولية.