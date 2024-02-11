إنجاز 99% بمشروع تطوير مستشفي نجع حمادي شمال قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمشروعات تطوير مستشفيات نجع حمادي العام أبوتشت المركزي ومستشفي دشنا المركزى شمال محافظة قنا.

وإتمام 99% من تطوير مستشفي نجع حمادي:

واستمع محافظ قنا ومساعد وزير الصحة، إلى شرح تفصيلي عن مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام والتي بلغت نسبة تنفيذها ٩٩ ٪ وتقع علي مساحة ٣٨٠٠ م٢ ، بطاقة ١٧٣ سرير ، ويحتوي علي اقسام (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات – مخازن.

قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ٢٨ عيادة، وقسم المناظير، وقسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم ١١ حضانة مبتثرين، ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر.

و قسم إقامة المرضى ٥١سرير اقامة تخصصات و ٢ قاعة تدريب، قسم العمليات يضم ٥ غرف عمليات متنوعة، ٨ أسرة إفاقة، ٢ أسرة تحضير، وقسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ١١ سرير، سرير عزل .

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام ، مؤكداً أن المستشفى تعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية لخدمة أهالي المدينة.

85% نسبة إتمام مستشفي أبوتشت:

وتوجه محافظ قنا ومساعد وزير الصحة والوفد المرافق لهما إلي مدينة أبوتشت لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي أبوتشت المركزي ، واستمعا إلي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمستشفي التى بلغت نسبة تنفيذها ٨٥٪ وتقع على مساحة ٤٥٠٠ م، بسعة ١١٨ سريرًا "، ٨٠ سرير إقامة بمختلف التخصصات، ١٥ سرير إقامة نساء وولادة، ٨ أسرة عناية مركزة، ١٥ حضانات مبتثرين.

كما تضم المستشفي ٢٢ عيادة و٣ صيدليات بقسم العيادات الخارجية، و٨ أسرة للأطفال حديثي الولادة، و٣ أسرة إنعاش و٣ أسرة كشف، و٣ أسرة ملاحظة، و٤ أسرة فرز، وسرير عزل بقسم الاستقبال والطوارئ.

وكذلك تضم المستشفي غرفة أشعة مقطعية، و٢ أشعة سينية، وغرفة موجات صوتية، بالإضافة إلى ٥ معامل "كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم"، وقسم الغسيل الكلوي ويضم ٣٦ ماكينة، وقسم العمليات ويضم "٤ غرف عمليات، ٦ أسرّة افاقة"، كما تضم المستشفي سكن للأطباء والممرضين بسعة ٣٤ سرير، بالإضافة إلي قسم الخدمات المساندة ويشمل "المغسلة - التعقيم المركزي، المطبخ، المخازن، ورش، المشرحة، المسجد، خدمات العاملين، المخلفات" .

مستشفي دشنا:

وزار المحافظ، ومساعد وزير الصحة، مدينة دشنا لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي دشنا المركزي ، مشددا بسرعة الإنتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفي تمهيدا لدخولها الخدمة.

أكد محافظ قنا، الالتزام بمعدلات تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها ، للتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المقرر لأعمال الإنشاء ، لافتا إلي حرص الأجهزة التنفيذية علي تقديم كافة الدعم للشركات المنفذة لمشروعات الصحة داخل المحافظة ، وتذليل أي معوقات أمامها.

مؤكدا ان تلك المستشفيات سوف تُحدث نقلة كبيرة ومتميزة فى المنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات الهامة والحيوية التى تخدم حياة المواطنين.

جولة المحافظ ومساعد الوزير

حضر الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، رافقهما الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والنائب أسامه الهواري عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.