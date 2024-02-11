فوز مدرسة الشرقى بهجورة فى مسابقة اوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بقنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، اولى فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة اوائل الطلبة للمرحلة الثانوية على مستوى المديرية، والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتشرف على تنفيذها ادارة التعليم الثانوي بالمديرية وإدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام بالمديرية وأحمد سليمان مدير ادارة التعليم الثانوي بالمديرية واحلام محمود موجه عام التربية الأجتماعية وموجهى عموم المواد الأساسية والموجهين الاوائل، بمقر مدرسة الثانوية بنات بقنا.

وأعرب السيد عن سعادته بوجوده وسط الطلاب والطالبات فى مسابقة أوائل الطلبة، مشيراً الى أن الهدف من المسابقة هو ترسيخ الانتماء والحث على التفوق الدراسي وتحفيز المتفوقين فهم سفراء لزملائهم في المدرسة، مؤكدا على أن المسابقة هى نوع من أنواع التحفيز وخلق روح التنافس الشريف بين الطلاب.

وشارك اليوم في التصفيات النهائية على مستوى المديرية مدرسة الشرقي بهجورة الثانوية المشتركة التابعة لادارة نجع حمادى التعليمية ومدرسة العركى الثانوية المشتركة التابعة لأدارة فرشوط التعليمية ومدرسة ابوتشت الثانوية بنين التابعة لادارة ابوتشت التعليمية، وأسفرت عن فوز مدرسة الشرقى بهجورة التابعة لادارة نجع حمادى التعليمية.

كما اوضح مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية أن كل مدرسة من المدارس المشاركة بالمسابقة تتكون من فريق يتشكل من ستة طلاب (طالبان من شعبة الأدبي، وطالبان من شعبة علمي علوم، وطالبان من شعبة علمي رياضة) وان التصفيات النهائية بدأت اليوم وتستمر على مدار أربعة ايام على ان تكون التصفيات النهائية يوم الاربعاء المقبل الموافق 14/2/2024 ويتم تصعيد الادارة الفائزة بالمركز الاول على مستوى المديرية للتصفيات على مستوى الجمهورية .