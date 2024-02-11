قـنا: ورشة عمل حول إعداد حملات مناصرة الصحة الإنجابية

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، فى ورشة عمل، امتدت لثلاثة أيام، حول إعداد حملات المناصرة لقضايا الصحة الإنجابية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتي ورشة العمل فى إطار تنفيذ جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بقنا لمشروع مناهضة الآثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة والمتعلقة بختان الإناث وزواج الأطفال بصعيد مصر بالشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت بمكتبة مصر العامة بمدينة قنا.

ذكرت الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، أن ورشة العمل استمرت ثلاثة أيام بحضور العديد من القيادات الحكومية والمحلية بالمحافظة.

واستهدفت ورشة العمل تعزيز المعرفة والمهارة للمشاركين فى التخطيط لحملات المناصرة وكسب التأييد، وكذلك المساهمة فى الخروج بحملات مناصرة حول مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية وزواج الأطفال وذلك من خلال خطة عمل تشاركية لدعم هذه القضايا وزيادة الوعي داخل مجتمعاتهم.