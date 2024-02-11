غني بالفيتامينات.. طريقة عمل عصير التفاح بالليمون

عصير التفاح بالليمون من العصائر الصحية التي يمكنك صنعها في المنزل بكل سهولة، فيحتوي على نسبة عاليه من فيتامين سي، ويعمل على رفع مناعتك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

عصير التفاح

طريقة عمل عصير التفاح بالليمون

المقادير

- التفاح : 5 حبات (متوسط الحجم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : نصف كوب

- الماء : نصف كوب

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

بعد غسل التفاح بالماء، قومي بتقشريه وقطّعيه إلى 4 أقسام وانزعي البذور من داخله.

ضعي التفاح المقطّع في قدر مع السكر والماء على نار هادئة ولمدة 30 دقيقة مع التقليب باستمرار إلى أن يذوب التفاح ويصبح لونه مائلاً إلى الصفار.

صفي العصير في مصفاة وضعيه في الخلاط مع عصير الليمون.

صُبي العصير في الأكواب مع مكعبات الثلج وقدميه.

فوائد تناول التفاح

إنقاص الوزن

وفقًا لتقرير نُشر في الدورية الأميركية للتغذية السريرية، ثبت أن تناول التفاح الكامل يساعد في تقليل الشهية. ويمكن أن يساعد انخفاض الشهية في التحكم في الوزن لأن الشعور بالشبع يمكن أن يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل.

تقليل مخاطر الإصابة بالسكري

تناول التفاح أو الكمثرى كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 - بما يصل إلى نسبة 18٪ على وجه الدقة.

مضادات أكسدة

إن مادة كيرسيتين وهي نوع معين من مادة البوليفينول في التفاح، يمكن أن تساعد في العديد من المجالات المتعلقة بالصحة العامة نتيجة لتأثيرها المضاد للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد الجسم على محاربة أضرار الإجهاد التأكسدي مع التقدم في العمر، ويمكن أن يساعد في مشاكل الالتهابات بشكل عام، ويساعد على وجه التحديد في مكافحة مرض الزهايمر والخرف.

الوقاية من مرض السكر

تناول التفاح يحد من خطر الإصابة بمرض السكر، كما ينصح مرضى السكر بتناول التفاح دايما بدلا من تناول الحلويات.

يعزز تناول التفاح صحة الأمعاء

يعمل البكتين المتواجد بوفرة في التفاح على تغذية بكتيريا الأمعاء. والبكتين هو نوع من الألياف الذي يعمل كمواد حيوية، ولأن الألياف الغذائية لا يمكن هضمها، فإن البكتين يصل إلى القولون سليمًا، مما يعزز نمو البكتيريا الجيدة، وتشارك بكتيريا الأمعاء في العديد من الوظائف المتعلقة بالصحة والمرض، من خلال تأثيرها على صحة الأمعاء.