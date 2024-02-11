ترامب يمدح بوتين خلال تجمع حاشد بكارولينا الجنوبية

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، بالأذكياء.

وقال ترامب في تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية: "أعرف بوتين جيدا، فهو ذكي للغاية، وذكي جدا".

وأضاف ترامب بأنه يعتبر الرئيس الصيني أيضا شحص ذكي، وقال ترامب: "أود أن أقول إنه (شي جين بينغ) ذكي".

وفي وقت سابق، صرح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيو"، أن الرئيس الروسي، ورئيس جمهورية الصين، على عكس الرئيس الحالي لأمريكا، جو بايدن، يحبان بلديهما ويريدان لهما النجاح.

ويشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أكد إن "علاقة رائعة" جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين كان يتولى مقاليد الأمور في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية فلوريدا "بوتين ما كان ليذهب أبدا إلى أوكرانيا لو كنت رئيسا للولايات المتحدة".

وذكر الرئيس الجمهوري السابق على نحو صريح "في الواقع كانت لدي علاقة جيدة جدا مع الرئيس بوتين".

وبحسب تقارير صحفية، فإن ترامب تحدث عن سؤال محرج للغاية طرح عليه، في وقت سابق، حول ما إذا كان يصدق بوتين، أكثر مما يثق في أجهزة المخابرات الأميركية التابعة له.

وأقر ترامب بأن ذلك السؤال كان صعبا، مشيرا إلى أنه أبدى رأيا في محله، أي وضع الثقة في بوتين.