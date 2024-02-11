مع اقتراب عيد الحب .. فنانين يتزوجون بعد السبعين

الحياة والحب تبدأ بعد الستين والسبعين أيضا مقولة أثبتها بعض الفنانين، حيث أنه مع الأقتراب من الاحتفال بعيد الحب الذي يحل فى الرابع عشر من شهر فبراير كل عام، أعلن الفنان محمود عامر، زواجه من الدكتورة رشا فرج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك معلنا عن أن الحب والزواج لا عمر له حيث يبلغ من العمر 69 عاما.

ونشر الفنان محمود عامر صورا من حفل زفافه وعقد قرانه وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلنا زواجه من الدكتورة رشا فرج، وعلق: الحمد لله والشكر لله على كل شيء تم بالأمس عقد القران والزفافه، بعد انفصاله من الفنانة لاشينة لاشين.

ويعد الفنان محمود عامر، آخر النجوم الذين قرروا الزواج بعد سن الستين والسبعين أيضا، كما أن الفنان سامح الصريطى والذى يبلغ من العمر 72 عاما ، وقالت الفنانة حنان أنهما عقدا قرانهما في رمضان الماضي بعلم أهلهما فقط وأخفتا الخبر عن الجمهور.

وأكدت المطربة المعتزلة: " أن سامح إنسان جميل جداً وأنا سعيدة جداً به وأولادي كانوا سعداء جداً بزواجنا.

" وكان سبق سامح الصريطى عدد من النجوم منهم مصطفى فهمى وحسين فهمى والفنان الراحل سعيد طرابيك.

ويوافق عيد الحب ذكرى القديس سان فالنتاين والذى يلقب بشهيد العشاق وشفيعهم والمدافع عنهم والذى زوج مئات العشاق سرا وقت ان حظر الامبراطور كلوديوس الثانى حوالى عام 296 ميلادية على جنود روما الزواج لكي يستمروا في الدفاع عن الامبراطوريه ووسط زحم الاحتفالات بتلك المناسبه التى صارت عيدا عالميا للحب وفى جو من التنافس الشديد بين الفضائيات العربيه للاختفاء بعيد الحب وجذب اكبر نسبة من المشاهدين العرب.