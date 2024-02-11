للعام الثاني عشر على التوالي "مؤسسة مصر الخير" تطلق حملة إفطار صائم لدعم الصائمين في كل ربوع مصر

تطلق مؤسسة مصر الخير حملة إفطار صائم لدعم الصائمين في كل ربوع مصر والتي تتكون من ثلاثة محاور هم المواد الجافة، و الوجبات الساخنة، والملابس، وتشمل المواد الجافة على منتجات عديدة مثل سند العيلة ٦٥ كليو مواد غذائية وكراتين مواد غذائية وكروت مواد غذائية و تشمل الوجبات الساخنة على منتجات مثل خيمة إفطار وسحور، وإفطار قرية.



بالإضافة إلى ووجبات السحور، ووجبة إفطار ساخنة أو كفارة صيام، ووجبة لمة عيلة، ووجبة إفطار مسافر في إطار إستراتيجية مؤسسة مصر الخير لتنمية الإنسان وتعظيم إنسانيته أطلقت المؤسسة حملة إفطار صائم للعام الثاني عشر على التوالي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، بهدف دعم الصائمين في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر المستحقة، وذلك استكمالا لدورها التنموي في المجتمع.





وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة تنفذ حملة إفطار صائم منذ اثنى عشر عاماً مما أوجد لدينا خبرة تنفيذية كبيرة تضمن نجاح الحملة وتنفيذ مستهدفها الخيري بشكل تنموي يحقق الاستقرار المجتمعي للأسر المصرية خلال الشهر الكريم وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة تعمل بشكل منهجي متطور يعتمد على العديد من معايير الجودة لقياس أثر الحملات السابقة وكيفية تطوير المنتجات لتحقيق أقصى درجات الرضاء لدى المستحقين والمتبرعين .





وأضاف الدكتور محمد رفاعي أننا مستعدين بكامل طاقتنا للتيسير على ملايين المصريين في كل محافظات مصر وندعو جميع المصريين للتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال حملة إفطار صائم سواء المتبرعين الأفراد أو كافة الهيئات والكيانات الاقتصادية لتحقيق شراكات إستراتيجية تستهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستحقة خلال الشهر الفضيل .

ومن جانبه، قال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، حرصنا هذا العام على تحقيق قدر كبير من التنوع في المكونات الخاصة بحملة إفطار صائم، فضلاً عن تعدد بنود المساهمات حتى يتمكن جميع المصريين في المشاركة في توفير أهم المنتجات الغذائية للأسر المستحقة خلال الشهر الكريم .

وأوضح علي أن الاستعداد للحملات الإستراتيجية يبدأ داخل مؤسسة مصر الخير قبل بداية الحملة بحوالي أربعة أشهر لضمان توفير أفضل المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة حتى نتمكن من إدخال الفرحة والسعادة على أكبر عدد من الأسر المصرية خلال شهر رمضان الكريم . وأضاف المدير التنفيذي للبرامج أن منتجات الحملة شملت ثلاثة محاور هم المواد الجافة، و الوجبات الساخنة، والملابس، فيما يتكون بند المواد الغذائية الجافة من 7 منتجات متنوعة، هي كرتونة الخير، وكرتونة الستر، وسند العيلة، وكروت المواد الغذائية، وكرتونة خير مصر وغزة، وكرتونة الستر ولحاف، وزكاة الفطر، فيما شمل بند الوجبات 7 خدمات ومنتجات، هم خيمة إفطار، وخيمة إفطار وسحور، وإفطار قرية، ووجبات السحور، ووجبة إفطار ساخنة أو كفارة صيام، ووجبة لمة عيلة، ووجبة إفطار مسافر، فيما شمل البند الثالث الخاص بالملابس، كارت ملابس العيد. وقال المهندس أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إن أبرز منتج من منتجات بند المواد الغذائية الجافة هو كرتونة الخير والتي تزن 12 كيلوجرام منتجات غذائية بقيمة 450 جنيه، تتكون من 3 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، و80 جرام شاي، و700 جرام سمن أو 800 جرام زيت وفقا للمتوفر، و300 جرام صلصة، و450 جرام ملح، و1 كيلو جرام لوبيا أو فاصوليا أو عدس، و500 جرام تمر، و350 جرام شعرية، و350 جرام لسان عصفور وتكفي هذه الكرتونة الأسرة لمدة 6 أيام تقريبا، وتتكفل المؤسسة بتوزيع الكراتين وفق قواعد البيانات، ويمكن للمتبرع الاستلام بنفسه، ويلي هذه الكرتونة، كرتونة الستر والتي تزن 6 كيلو جرام مواد غذائية، بقيمة 225 جنيه، وتشمل مكوناتها 2 كيلو أرز، وكيلو مكرونة، و350 جرام سمن، و300 جرام صلصة، و450 جرام ملح، و350 جرام شعرية، و350 جرام لسان عصفور، و1 كيلو لوبيا أو عدس، وتكفي هذه الكرتونة الأسرة لمدة 3 أيام تقريباً، وتتكفل المؤسسة بتوزيع الكراتين وفق قواعد بيانات المؤسسة.



وأضاف يوسف أن هناك كرتونة صممتها المؤسسة لتكفي أسرة طيلة شهر رمضان الكريم، حيث تزن أكثر من 65 كيلوجرام مواد غذائية بقيمة 2750 جنيه، وتشمل مكونات الكرتونة 8 علب لحم مطهي أو عدد 3 دجاجات مجمدة (حوالي 4 كيلو)، و15 كيلو أرز، و15 كيلو مكرونة، و1.75 كيلو لسان عصفور، و1.75 كيلو شعرية، و 2.5 كيلو لوبيا أو فاصوليا أو عدس، و 3.75 كيلو زيت أو سمن، و10 كيلو سكر، و 1.50 كيلو صلصة، و400 جرام شاي، و 2.5 كيلو ملح، و2.5 كيلو تمر، وهناك أيضا كرتونة خير مصر وغزة بقيمة 850 جنيه، تتكفل المؤسسة بتوزيعها على الصائمين في غزة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وهناك كرتونة الستر ولحاف بقيمة 550 جنيه.

وأشار يوسف إلى أن هناك أيضا كارت المواد الغذائية فئة 150 جنيه ، و350 جنيه، وما يميزه هو أنه يتيح للمستحقين شراء المواد الغذائية وفقاً لاحتياجاتهم من عدة منافذ أهمها المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدة منافذ أخرى خاصة، وتتكفل المؤسسة بتوزيع الكروت وفقا لقواعد البيانات ويمكن للمتبرع استلامها بنفسه.. إن هناك أيضا الخيام الرمضانية، والتي تعمل على تقديم الإفطار طيلة شهر رمضان المبارك، ويمكن لمتبرع واحد أن يتكفل بالشهر كاملاً أو أسبوعاً واحداً حسب المقدرة، وهناك من ضمن البنود أيضا إفطار قرية ، حيث يتم توزيع 1000 وجبة على الصائمين بالقرى كإفطار منزلي وتشمل الوجبة (قطعة لحم أو ربع دجاج، وأرز، خضار مطبوخ، خبز، قطعة حلويات شرقية أو ثمرة فاكهة، زجاجة مياه)، وقيمة إفطار القرية 65 ألف جنيه.