توقيع بروتوكول بين مهرجاني الأقصر وخريبكة السينمائيين

وقع مسؤولو مهرجاني الأقصر للسينما الإفريقية، والسينما الأفريقية بخريبكة، بروتوكول تعاون، وذلك بحضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر، والمخرج حسن بنجلون أحد أعضاء مجلس مهرجان خريبكة بالمغرب، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

بينما وقع على بروتوكول التعاون كل من المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر، والكاتب ثلاث عبد العزيز مدير الإعلام والتواصل بمهرجان خريبكة السينمائي.

وتمهيدا للتوقيع قال الفنان محمود حميدة: "كان لدي تساؤل دائم لماذا لا يوجد معنا سينمائيون عرب آخرون، ولماذا لا أقوم بصناعة فيلم في المغرب، ولماذا لا تقوم المغرب بصناعة فيلم مصري، بل لا يوجد تبادل ثقافات وصناعة سينما لدينا في الوطن العربي، إلى أن فهمت في النهاية أن الوطن العربي يتعامل معنا بأننا لنا الريادة بأننا أصحاب الصناعة العربية".

وتابع "حميدة": "علينا وعلى صناع السينما الشباب من بعدنا أن يضعوا أيديهم في أيدي بعضهم البعض ويؤمنون بالمساواة ويعززون التعاون المتبادل، لأننا لدينا صناع وإمكانيات ومتطلبات السوق أيضا، ولذلك أطالب بالتكاتف والتعاون، بل والمشاهدة لأنها عادة، وأن يتعود الجمهور على مشاهدة أفلامنا، سواء الأفلام المغربية في مصر أو الأفلام المصرية في المغرب، مثلما كان الجمهور في المغرب العربي يشاهد الفيلم المصري وكانوا يطلقون عليه حينها الفيلم العربي".

من جانبها قالت المخرجة عزة الحسيني: "إن أحد أدوار وأهداف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية هو خلق مساحة للتعاون والإنتاج المشترك في المنطقة العربية وهذا هو دور صناع السينما جميعا".

فيما أكد الكاتب ثلاث عبد العزيز مدير الإعلام والتواصل بمهرجان السينما الأفريقية بخريبكة في المغرب، أنهم وقعوا اتفاقا قبل ذلك للمشاركة وتبادل الثقافات مع بعض المدن العربية، وقال مازحا: "نحن في المهرجانات يجب أن نتعامل معه على أنه عمل خيري لأن السينما والفنون هدفها الأول إنساني من الطراز الأول، وأنا سعيد بهذا التعاون المثمر والمفيد للجمهور في المنطقة".