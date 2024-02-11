مياه البحيرة تنظم دورة تدريبية لبرنامج إدارة الجودة والأزمات التشغيلية

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، دورة تدريبية تحت عنوان "برنامج إدارة الجودة والأزمات التشغيلية فى محطات مياه الشرب"، بحضور 11 شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهى: “ البحيرة – الإسكندرية - مطروح - الغربية - الدقهلية - سيناء - مدن القناة – الشرقية - المنوفية – القليوبية - كفر الشيخ”.

يأتي هذا التدريب في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بهدف تأهيل كوادر الإدارة المتوسطة إلى مرحلة من استغلال المؤشرات المتاحة فى المحطات من اتخاذ القرارات التشغيلية السليمة، وتطوير قدرات الدارسين على استراتيجيات اتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بفرض سيناريوهات للطوارئ وآثارها على جودة مياه الشرب.

وقال المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي، ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، وذلك بهدف حماية عناصر الانتاج من الضرر ، كذلك تأهيل كوادر جديده واكسابهم خبرات التعامل مع الاخطار والمشاكل المفاجئة.

وقام نشأت، بتقديم بعض النصائح للمتدربين التي تتعلق بكيفية سير العمل وأخذ الاحتياطات التي تتعلق بعوامل السلامة والصحة المهنية وعدم استسهال الأمور، مما يؤدى إلى كوارث مهنية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن مثل هذه الدورات وورش العمل تعتمد على تناقل الخبرات وكيفية تبادلها، وشدد على ضرورة تحمل المسؤولية من خلال مدير المحطة وكيفية ادارتها من كافة الجوانب الإدارية والتحكم والسيطرة على المحطة بكامل محيطها.