الدقهلية تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بأشكالها.

وأكد مختار أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع مختار تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين وشربين ونبروه لإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ أعمال رفع تشوينات من داخل تعدي قديم بالأرض الزراعية بقرية الأورمان التابعة للوحدة المحلية بالمنيل وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة كما تم متابعة تنفيذ ازالة تعدي بالبناء عبارة عن بناء زيادة علي ٢٥٪؜ بسقف بمنطقة أرض العنب بطلخا وتم مصادرة مواد البناء أيضا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ إزالة لأحد المواطنين بناحية قرية المخزن التابعة للوحدة القروية بميت غريطه عبارة عن بناء مخالف للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ حيث تم بناء غرفة من ثلاثة جوانب بطول ٥م تقريبا وارتفاع ٣م على الأرض الزراعية وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه بالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين والمكتب الزراعى بقرية المخزن ورئيس الوحدة القروية المختصة.

وأوضح إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة شربين أنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية وسميلات خرسانية ومباني بالطوب الأبيض بقرية أبو جلال على مساحة 80 مترًا مربعًا حيث تمت الإزالة الكلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأشار اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه إلى أنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بإشراف ومتابعة الأستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.