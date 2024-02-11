الأحد 11 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مصرع طيارين بسلاح الجو الملكي الأردني خلال جولة تدريبية

سلاح الجو الملكي
سلاح الجو الملكي الأردني

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، مقتل طيارين اثنين تابعين لسلاح الجو الملكي الأردني، نتيجة سقوط طائرة خلال جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية في محافظة المفرق.

وصرح مصدر عسكري أن الطيارين، عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبد الله الخضير، لقيا مصرعهما داخل إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، من نوع "GROP"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.

وكان الجيش الأردني، أعلن في يونيو2023، وفاة أحد طياريه متأثرا بإصابته إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية.

كما صرح مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية، إن "الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس، من مرتبات سلاح الجو الملكي استشهد، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة، ظهر أمس الاثنين"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وانتشر مقطع فيديو يوثق سقوط طائرة مروحية في منطقة خالية من السكان، في حوض البقعة في قرية رجا في أبونصير الأردنية.

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