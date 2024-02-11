«الأوراق المالية» يجهز لاجتماع مع الرقابة المالية.. والرقيب يدرس التماس السمسرة

6 أهداف للاتحاد

علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يجهز لعقد اجتماع مهم مع الرقابة المالية خلال الأيام القليلة القادمة.

كما علمت «الوفد» أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق مع الرقابة المالية، فى عدد من الملفات المهمة، كون الاتحاد الجهة الرسمية التى تعمل على إزالة العراقيل، وعلاج الأزمات التى تواجه السوق والشركات العاملة.

ويعمل الاتحاد على تحقيق 6 أهداف منها العمل على حقوق الأعضاء وإزالة العقبات التى قد تعترض أداء عملهم، وكذلك التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة.

كما تدرس الرقابة المالية الالتماس المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية حول إعادة النظر فى القرار الخاص بشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. كانت «الوفد» قد أشارت فى عدد سابق إلى أن الالتماس المقدم يتضمن استطلاع رأى شركات الوساطة لعدد 55 شركة، وأسفر عن المطالبة ببندين، يشمل الأول على زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وذلك نظرا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد، أو قروض مساندة من أحد المساهمين بهذا المبلغ يتطلب بعض الوقت، بسبب ما يمر به الاقتصاد من ظروف حرجة، وضم البند الثانى بأن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية، والقروض المساندة بقيمة 10 ملايين جنيه، على الأقل للشركات الحاصلة على عدد 2 «ترخيص» التداول فى ذات الجلسة + الهامش.