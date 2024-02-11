مران الزمالك.. أحمد حمدي يواصل برنامج التأهيل

على هامش المران بالدفاع الجوي

واصل أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد المقامة على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي

وخضع حمدي لبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال المباراة الودية أمام فريق الشباب بالنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخضع حمدي لبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال المباراة الودية أمام فريق الشباب بالنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.