مفتي الجمهورية يهنئ آرون بون شوم بتولي منصب شيخ الإسلام في تايلاند

هنأ مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم سماحة شيخ الإسلام في تايلاند، الشيخ آرون بون شوم، بمناسبة توليه منصب شيخ الإسلام في تايلاند.

خدمة الإسلام والمسلمين في تايلاند.



أعرب مفتي الجمهورية عن تقديره للجهود الرائدة التي بذلها سماحة الشيخ آرون بون شوم خلال مسيرته العطرة، مشيدًا بإسهاماته الفعَّالة في خدمة الإسلام والمسلمين في تايلاند.



أشاد مفتى الجمهورية بالمساعي الحثيثة التي يبذلها سماحة الشيخ آرون بون شوم في تعزيز الفهم الصحيح للإسلام وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات.



توجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّق شيخ الإسلام في تايلاند في مهام منصبه الجديد، وأن ينفع الله به البلاد والعباد.



على الجانب الآخر أكَّد مفتي الجمهورية أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل الدؤوب على وقف آلة الحرب والاعتداءات الغاشمة والهمجية للكيان الإسرائيلي والتي كللت بالوصول إلى الهُدنة السابقة ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

أشار مفتى الجمهورية خلال حديث له على القنوات الفضائية إلى أنَّ الدولة المصرية تسعى دائمًا إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وأوضح فضيلة المفتي أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق؛ انطلاقًا من دَورها الرائد في المنطقة، وأنها لا تتخلَّى أبدًا عن أشقائها وتحقيق مصالحهم العليا بما يعزِّز من نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان مفتي الجمهورية استمرارَ الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة، مؤكدًا "أن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأكَّد مفتي الجمهورية أن الكيان الإسرائيلي يتعطَّش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس ودُور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

