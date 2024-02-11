الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط ينعي ضباط إماراتيين وبحرينيين استشهدوا في الصومال

السيد أحمد أبو الغيط
السيد أحمد أبو الغيط

نعى السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال يوم 10 فبراير 2024 وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في إطار التعاون العسكري بين الصومال ودولة الإمارات ومملكة البحرين.
وقدم السيد الأمين العام العزاء الخالص لأسر الشهداء سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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