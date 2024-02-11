البرلمان يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون رعاية حقوق المسنين

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.

جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وأوضح تقرير اللجنة، أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

كما يعلن المجلس عن خلو مقعد النائبة أمنية رجب، عضو المجلس عن محافظة المنيا، والتي توفاها الله الإثنين الماضي إثر حادث سيارة.