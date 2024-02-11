محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفي الرمد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق له، اليوم الأحد، مشروع أعمال إحلال وتجديد مستشفى الرمد بمدينة قنا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

كأحد مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

جولة المحافظ

رافقهما الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن مستشفي الرمد تقع علي مساحة ٤٤٢٨ م٢ بتكلفة إجمالية لاعمال الإنشاءات والتشطيب تقدر بحوالي ١٦٠ مليون جنية، فضلا عن تجهيز المستشفي بكافة الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لأهالي المحافظة بعد توقف عن العمل منذ عام ٢٠١٥.

وأضاف الداودى، بأن إعادة إحلال وتجديد مستشفي الرمد خطوة جادة نحو تقديم خدمة طبية متكاملة كونها المستشفى الوحيد الذى يقدم خدمة الرمد وجراحة الوجه والفكين لأبناء المحافظة.