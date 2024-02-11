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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محمد سعد عبدالحفيظ: هيكل حقق بصمة قوية في الصحافة العربية.. وكنت أتمنى أن أنل شرف التعلم منه

محمد سعد عبدالحفيظ
محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين

قال محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، إن مؤسسة هيكل للصحافة العربية كانت حريصة على تحويل رغبة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بتدريب الصحفيين ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم، وأطلقت النقابة شراكة ممتدة معها لعامين، ستنتهي في مارس 2025، وتتمنى النقابة أن تتجدد.

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ووجّه "عبدالحفيظ" التحية باسم مجلس النقابة، على الجهد الذي بذلته المؤسسة، ليس في تحويل الدورات التدريبية فقط، ولكن في متابعة المشروعات المُنجزة، والنتائج، ونشرها.

وأضاف: "أتمنّى لمؤسسة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكنت أتمنّى أن أنال شرف التعلّم المباشر منه، وهو الذي حقق بصمة قوية في الصحافة العربية، هي مدرسة مفتوحة، من خلال ما تركه هيكل من كتي، وتقارير، وتحقيقات، هذه المؤسسة ستظل مفتوحة الباب بما تقدّمه مؤسسة هيكل من خدمات للصحفيين".

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا.

 

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