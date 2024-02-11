مقتل وإصابة 6 أشخاص بإقليم خاركيف الأوكراني خلال هجمات روسية

كشف رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف صباح اليوم الأحد أن شخصا لقى حتفه بينما أصيب 5 آخرون جراء هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على 22 بلدة تابعة للإقليم ليلة أمس.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن سينيهوبوف قوله - في تصريح له - "إن بلدات كوزاشا لوبان وأوخريميفكا وميكوليفكا وزيمليانكا وفيلخوفاتكا ودفوريتشانسكي ودفوريتشنا وسنكيفكا وبيتروبافليفكا وبيريستوف تعرضت جميعها لنيران المدفعية وقذائف الهاون".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي نفذ غارات جوية على بلدتي فارفاريفكا وفيلخوفاتكا وأن العمل مستمر للقضاء على عواقب ضربات المسيرات في منطقة نيمشليانسكي بخاركيف، بينما يتلقى جريحان من المصابين جراء الهجمات الأخيرة العلاج في المؤسسات الطبية بالمنطقة".

وبحسب سينيهوبوف، قصف الروس في الساعة 10:05 بالتوقيت المحلي قرية بوهايفكا في منطقة تشوهيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل خاص.

وعلى صعيد متصل، أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية الفريق سيرهي ناييف اليوم أن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط نصف الطائرات الروسية بدون طيار التي هاجمت منطقة كييف شمال أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال ناييف - في بيان نقلته يوكرينفورم - إن الجيش الروسي يسعى باستمرار لاختراق الدفاعات الأوكرانية، باستخدام جميع أنواع الأسلحة، لكن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تعطل خططه كل يوم.

وأضاف أنه بين عشية وضحاها، وفي كييف أثناء صد هجوم آخر بطائرة بدون طيار من طراز شاهد 136/131، أسقطت مجموعات مسلحة بمدافع مضادة للطائرات ورشاشات من العيار الكبير خمسة من الأهداف العشرة التي دمرتها قوات الدفاع في كييف.