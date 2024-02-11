الرئيس الإيراني يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن "القصف الإسرائيلي على أهل قطاع غزة يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن، وليعلم الجميع أن النظام الصهيوني إلى زوال، وأن موته قد حان".

وأضاف في كلمة له بطهران، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ45 لانتصار الثورة الإسلامية، أن "الغرب حاول جاهدا أن يجعلنا نتوقف عن الدفاع عن فلسطين بالحرب، وكان من جهود الأمة الإيرانية أن فلسطين الآن أصبحت القضية الأولى للإنسانية والعالم، ويجب قطع جميع العلاقات والمعاملات الاقتصادية مع النظام الصهيوني"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

واقترح رئيسي في كلمته أن "يتم طرد النظام الصهيوني من الأمم المتحدة، لأنه انتهك الكثير من القرارات والقوانين والمواثيق الدولية"، بحسب قوله.

وأعرب عن أمنياته أن "تستجاب دعوات الشعب الإيراني، ويُدمر النظام الصهيوني، وقريبا سنحتفل بانتصار فلسطين".

من ناحية أخرى، شدد الرئيس الإيراني، أن "طهران هي الدولة الأكثر استقلالية في العالم، فهي لا تعتمد على الشرق والغرب، وهي تعترف وتتخذ قراراتها وتتحرك بنفسها، وتحمل رسالة لا شرقية ولا غربية لطالما جذبت انتباه الناس وما زالت هكذا".

وأردف: "نحن لا نتلقى أوامر من الشرق أو الغرب أو من أي دولة قوية، ونمتلك منصب وسلطة بأنفسنا".

وأشار إلى أنه "اليوم ومع الصحوة التي تشهدها المنطقة، وما رأيناه من إنجازات الثورة الإسلامية، فإن الثورة الإسلامية الإيرانية تمضي قدما ولا تعترف بأي عوائق أمامها، لقد شن العدو حروبا عسكرية واقتصادية ونفسية وإعلامية مختلفة، ومؤخرا حربا مشتركة لوقف الشعب الإيراني، لكنه خرج منتصرا في كل هذه المجالات واستطاع أن يخيب آمال العدو".