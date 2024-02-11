بيرسي تاو مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

أصبح الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهدداً أيضاً بالغياب عن لقاء شباب بلوزداد الجزائري.

ويخوض الأهلي يوم الجمعة المقبل مواجهة مرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشتكى تاو من إجهاد عضلي حرمه من خوض مباراة منتخبي جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وتواصل مسؤولو الأهلي مع تاو لترتيب رحلة عودته للقاهرة ثم السفر للجزائر خاصة أن تاو مرتبط بالعودة إلى بلاده في البداية مع منتخب البافانا وهو ما سيجعله في حالة إرهاق شديدة بسبب كثرة رحلات السفر بخلاف خوضه 7 مباريات بالبطولة القارية خلال شهر واحد.