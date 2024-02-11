إعلام فلسطينية: 5 شهداء بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم المغازي

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن هناك قصف إسرائيلي عنيف على عدد من المناطق في قطاع غزة وبشكل خاص المناطق الجنوبية من القطاع في أماكن رفح الفلسطينية.

قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك 5 شهداء بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكانت أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك أكثر من 35 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 2395 مجزرة منذ السابع في أكتوبر، مؤكدة أن الخسائر الأولية المباشرة للحرب الإسرائيلية تجاوزت 15 مليار دولار.

اشتية يُجدد دعوته للأمم المتحدة للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا

وفي سياق آخر، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، دعوته للأمم المتحدة لمزيد من الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل الحديث عن التحضير للهجوم على رفح، والدفع نحو فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، من أجل إيصال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كاف، ونقل المساعدات من الضفة الغربية إلى القطاع بشكل مباشر.