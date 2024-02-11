وزير الري يتابع مقترحات تطوير أعمال هيئة حماية الشواطىء ورؤيتها المستقبلية

وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مع الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ لمناقشة مقترحات تطوير أعمال الهيئة ورؤيتها المستقبلية، بضرورة العمل على مدار الساعة للإنتهاء من كافة المشروعات الموكلة للهيئة طبقاً للبرامج الزمنية المعُدة لذلك .

وتم استعراض خلال الاجتماع، موقف المشروعات المستقبلية وهى "مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي" حيث تم الطرح ونهو البت الفني والمالي ورسو الأعمال وجاري قيام الشركة الفائزة باستكمال باقى الإجراءات من تسديد التأمين النهائي وخلافه للبدء في التنفيذ ، و"مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال قرية البنائين والمرازقة بكفر الشيخ" حيث جاري إعداد مستندات الطرح ، و "مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج - مرحلة ثانية - بمنطقة طوال أبو الروس" حيث جاري إعداد مستندات الطرح ، حيث وجه الدكتور سويلم بالإسراع بنهو الإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ الأعمال فى أقرب وقت .

بلغت قيمة الأعمال المنفذة في وزارة الموارد المائية والري، من الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، ٣٤٢ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٨% تقريباً حتى تاريخه .

كما استعرضا الوزارة موقف الدراسات والمشروعات البحثية الجارية حالياً مثل "مشروع استكشاف مصادر الرمال بمنطقة الدلتا البحرية" حيث يجرى التجهيز لطرح الأعمال قريباً ، و "دراسة جدوى نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر" ، و "مشروع استكشاف مصادر الرمال وتنفيذ منطقة تغذية تجريبية بالرمال بالإسكندرية حيث تم تنفيذ دراسة استكشافية ، و "مشروع حماية المنطقة البحرية شرق مصب مصرف كيتشنر بطول ١٥ كيلومتر حيث يجرى تنفيذ دراسة استكشافية ، و "دراسة تأهيل حائط رشيد وتنفيذ الاعمال بالطبيعة" حيث يجرى التجهيز لتنفيذ دراسة استكشافية .

ووجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" لسرعة نهو الدراسات الخاصة بإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، وتبني منهجية ثابتة للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية .

وحول المعوقات التي تواجه منظومة العمل بهيئة حماية الشواطئ ، وجه الوزير بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ لرفع كفاءتهم وتمكينهم من الإشراف على تنفيذ المشروعات والإشراف على كافة مراحل الدراسات وإجراءات الطرح والإسناد ، كما وجه سيادته بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة التموضع العالمى GPS التي يستخدمها المهندسين والفنيين بالهيئة .