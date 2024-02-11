الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قرب الحدود التركية .. زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يهز العراق

زلزال
زلزال

كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر قرب الحدود العراقية-التركية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية" نيوز- أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم بلغت قوتها 4.5 درجة قرب الحدود العراقية - التركية والتي تبعد 30 كم شمال شرق العمادية من محافظة دهوك".

وأوضحت أنه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين"، مشيرة إلى أنه لم ترد أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.

مواد متعلقة

زلزال بشدة 5.1 درجة يضرب الساحل الغربي لليابان

في ذكرى زلزال القرن.. بيان عاجل لمبعوث الأمم المتحدة بسوريا

كيشيدا: ندرس ردا مناسبا على رسالة كوريا الشمالية النادرة بشأن زلزال اليابان

زلزال يضرب طوكيو بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر
الجريدة الورقية