قرب الحدود التركية .. زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يهز العراق
كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر قرب الحدود العراقية-التركية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية" نيوز- أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم بلغت قوتها 4.5 درجة قرب الحدود العراقية - التركية والتي تبعد 30 كم شمال شرق العمادية من محافظة دهوك".
وأوضحت أنه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين"، مشيرة إلى أنه لم ترد أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.