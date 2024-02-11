الأحد 11 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

طقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

كشف وسائل إعلام فلسطينية اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. 

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين الفلسطينيين من الدخول؛ ما تسبب في انخفاض أعداد المُصلين للشهر الخامس على التوالي. 

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المُستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في مُحاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومُحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل".

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