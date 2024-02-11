انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد.. والأرصاد تُحذر

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية على الرغم من أـننا في فصل الشتاء الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة الأنحاء، فضًلا عن انخفاض درجات الحرارة وهطول للأمطار الغزيرة على كافة الأنحاء.

تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس موضحة أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل هناك إنخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يُزيد من الإحساس ببرودة الطقس حتى الجمعة المقبلة.

شبورة مائية كثيفة

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى الجمعة المقبلة، ليسود طقس دافيء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الكبرى العظمى 23 والصغرى 13

الوجه البحري العظمى 23 والصغرى 13

السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 23 والصغرى 09

جنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 12