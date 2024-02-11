انتظام طلاب المعاهد الأزهرية بالإسماعيلية في أول أيام العام الدراسي الثاني

انطلقت صباح اليوم الأحد الدراسة بمعاهد منطقة الاسماعيلية الأزهرية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣/٢٠٢٤.وتفقد فضيلة الدكتور ممدوح عبد الجواد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، صباح اليوم، عددًا من المعاهد بالمنطقة، وذلك للاطمئنان على سلامة سير العملية الدراسية في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بها وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

ورافقه الدكتور أحمد بيومي، الوكيل للمواد الشرعية والعربية بالمنطقة، و علي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب.



كانت جميع الإدارات التعليمية بالإسماعيلية قد عملت طوال الفترة الماضية على تجهيز المنشآت والأبنية المعاهد التابعة لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ، وذلك لبدء خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م ، واستقبال الطلاب بشكل يتناسب مع خطة التطوير الذي يسعى الأزهر الشريف إلى تطبيقها لرفع كفاءة المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف.

وعلى هامش انطلاق الفصل الدراسى الثاني تم عقد اجتماع مع مديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم، حيث تم بحث السلبيات والإيجابيات الخاصة بالعملية التعليمية، للتأكيد على تطبيق الإيجابيات وتلاشى السلبيات كما تم التأكيد على ضرورة المتابعة اليومية من قبل الموجهين للمعلم والطلاب على السواء، للوقوف على المستوى الحقيقى والنهوض بالعملية التعليمية، ونشاط والتزام محافظين علي الفرائض موقرين معلمينا ومعاونين ومتعاونين مع إخواننا لتأدية الرسالة على اكمل وجه.