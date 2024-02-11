5 أرقام قياسية زينت تتويج قطر بكأس آسيا 2023

حقق المنتخب القطري سلسلة من الإنجازات القياسية زينت انتصاره بكأس آسيا 2023، في البطولة المنظمة على أرضها.

وقاد أكرم عفيف النجم القطري، بقيادة منتخب بلاده بكأس الأمم الآسيوية 2023 في قطر، بتغلبهم على الأردن في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وفي التقرير التالي، نستعرض أهم الإنجازات التي حققها المنتخب العنابي بعد الفوز بالبطولة الآسيوية.

اللقب الثاني في تاريخ قطر

توج منتخب قطر بلقب بطولة كأس أمم آسيا، لتكون المرة الثانية في تاريخه، بعد أن فاز باللقب في النسخة السابقة عام 2019.

لتعادل منتخب كوريا الجنوبية واليابان، في عدد الألقاب التي يحملها في قائمة كل منتخب.

ولتصبح قطر في المركز رابع كأكثر منتخب تتويج باللقب، بعد اليابان التي حصدت 4 ألقاب، والسعودية وإيران بـ 3 ألقاب.

منتخب قطر

الحفاظ على اللقب

احتفظ منتخب قطر بلقب كأس آسيا للمرة الثانية في نسختين على التوالي، مما يجعله خامس منتخب يحقق هذا الإنجاز.

سبقه في ذلك منتخبات كوريا الجنوبية والسعودية واليابان، حيث حقق كل منهما باللقب مرتين على التوالي، ماعدا إيران تمكنت من تحقيق اللقب في 3 نسخ متتالة.

صاحب الأرض

توج منتخب قطر بكأس آسيا على أرضه، مما جعله سادس منتخب يحقق هذا الإنجاز.

وسبق في هذا الإنجاز منتخب كوريا الجنوبية في عام 1960، وإيران في عامي 1968 و1976، والكويت في عام 1980، واليابان في عام 1992، وأستراليا في عام 2015.

هاتريك أكرم عفيف

وأصبح عفيف أول لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ مباريات النهائيات في كأس آسيا.

وصار اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، رابع الهدافين التاريخيين في كأس أمم آسيا، بعدما سجل 9 أهداف، بالتساوي مع الإماراتي علي مبخوت والياباني ناوهيرو تاكاهارا والإيراني سردار أزمون.

ليرفع معدل مساهمة التهديفية، مع العنابي في كأس أمم آسيا في النسختين الأخيرتين، إلى 22 مساهمة، حيث سجل 9 أهداف وصناعة 13.

أكرم عفيف

اللقب الأول للإسباني ماركيز لوبيز

نجح ماركيز لوبيز المدرب الإسباني، في قيادة قطر للفوز بأول بطولة، في مسيرته بعد أن تولى تدريب قطر بشكل مؤقت في بطولة أمم آسيا.

تولى لوبيز مهمة تدريب بدلًا عن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قبل أقل من شهرين وتحديدا في 6 ديسمبر، حيث كان يشغل منصب مدرب نادي الوكرة القطري.