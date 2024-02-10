الكاكاو يساعد في الوقاية من أمراض الدماغ المرتبطة بالعمر

كشفت خبيرة التغذية ناتاليا دينيسوفا، أن الكاكاو الطبيعي من أفضل حماة الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر.

وقالت الدكتورة دينيسوفا في حديث مع AiF إن شرب الكاكاو بكميات تصل إلى كوبين يوميا يساعد على الوقاية من أمراض الدماغ المرتبطة بالعمر، وبحسب الخبير فإن هذا المشروب مفيد جداً للكبار وكبار السن.

كوبًا أو كوبين من الكاكاو يوميًا يساعد على تحسين وظائف المخ والاحتفاظ بالذاكرة، خاصة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وأضافت ناتاليا دينيسوفا: "إن استهلاك الكاكاو يمكن، إلى حد ما، أن يمنع تطور الأمراض التنكسية في الجهاز العصبي، وخاصة مرض الزهايمر".

وأوضحت خبير التغذية أن الكاكاو مصدر غني بمركبات البوليفينول التي لها تأثير إيجابي على عمل الجهاز الوعائي وحالة الأنسجة الوعائية، وبفضل تأثيرها، يتم تنشيط العمليات التي تعمل على تطبيع محتوى الكوليسترول والمكونات الدهنية الأخرى في الدم، وكذلك ضمان سيولة الدم الجيدة ومنع سماكة الدم، كل هذا يساعد على حماية الأوعية الدموية (بما في ذلك أوعية الدماغ) من تطور الجلطات والانسدادات الخطيرة ونقص التروية.

كيف تشرب الكاكاو بشكل صحيح؟

المشروب الأكثر صحة هو الذي يتم تحضيره من مسحوق الكاكاو الطبيعي (غير القابل للذوبان)، ويتم تحضيره دون إضافة السكر أو الحليب كامل الدسم.

يمكن إضافة الحليب إذا كانت المعدة تتفاعل مع الكاكاو "النقي" مع التهيج والانزعاج. لكن تذكر أن هذا يجعل المشروب أعلى في السعرات الحرارية.

من لا ينصح بالكاكاو؟

الأشخاص الذين يعانون من النقرس. الكاكاو قد يزيد من مستويات حمض اليوريك في الدم.