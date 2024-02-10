نزيف الأنف المفاجئ دليل على مشاكل في الكبد

كشفت أخصائية الأنف والأذن والحنجرة آسيات زيركويفا، أن نزيف الأنف يمكن أن يكون علامة على أمراض الأعضاء الداخلية.

أبلغت الدكتورة Zirkueva في محادثة مع Gazeta.Ru عن أسباب نزيف الأنف المفاجئ، ونوهت المتخصصة إلى أن هذه المخالفة يمكن أن تحدث في فصل الشتاء نتيجة التعرض للهواء البارد:

ويساعد الهواء البارد والجاف على تجفيف الأغشية المخاطية وزيادة هشاشة جدران الأوعية الدموية وهذا يمكن أن يسبب النزيف عند العطس أو الفرك أو إزالة القشور في الأنف.

وأوضحت الطبيبة أن الأنسجة المخاطية للتجويف الأنفي تحتوي على العديد من الأوعية والشعيرات الدموية، لذلك في حالة تلفها يمكن إطلاق كمية كبيرة إلى حد ما من الدم وأي شيء يسبب فقدان الدم نتيجة لإصاباتها يصنف على أنه أسباب موضعية.

إليك ما تتضمنه:

كدمات الأنف.

النفخ بشكل غير لائق من الأنف.

الاستخدام غير الصحيح لبخاخات الأنف (عندما يتم توجيه السائل إلى الحاجز الأنفي).

التهاب الأنف.

تشكيلات في تجاويف الأنف والجيوب الأنفية (الاورام الحميدة، الأورام الليفية).

انحراف الحاجز الأنفي.

جسم غريب في الأنف.

التعرض للمواد الكيميائية.



بالإضافة إلى الأسباب المحلية، هناك أسباب نظامية للنزيف - وتشمل نقص الفيتامين (نقص الفيتامينات A، C، K)، وكذلك الأمراض الداخلية، وحذرت الدكتورة زيركويفا من أن نزيف الأنف المفاجئ قد يعني مشاكل في الكبد أو ضغط الدم أو جهاز الدم.

وارتفاع ضغط الدم الشرياني؛ أمراض الدم وضعف تخثر الدم (الهيموفيليا، نقص الصفيحات، سرطان الدم)؛ الحمل؛ توسع الشعريات (مرض ريندو أوسلر)؛ أمراض الكبد (تليف الكبد، التهاب الكبد)"، أدرج الطبيب الأسباب المحتملة لنزيف الأنف.

كما لفت الخبير إلى أن نزيف الأنف قد يكون نتيجة الإجهاد الزائد وارتفاع درجة حرارة الجسم، أو تناول الأدوية مثل مضادات التخثر أو الأسبرين.