صحة الفيوم تقرر إحالة عدد من المسئولين للتحقيق

قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور على 8 وحدات تابعة لأدارة مركز الفيوم الصحية رافقه فى هذه الجولة الدكتورة نشوى مصطفى- مدير ادارة الدعم الفني و متولي سعد - مدير الشئون الادارية بالمديرية والدكتور مروان دياب -عضو فريق الدعم الفنى.

وبدأ وكيل الوزارة، الجولة بالمرور والمفاجئ على وحدة كفور النيل الصحية فامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف ولاحظ عدم ارتداء بعض التمريض للزى الرسمي وكارت التعريف وقام بتفقد جميع عيادات الوحدة من استقبال وعلاج طبيعى وتنظيم اسرة والملفات والتطعيمات والاسنان,و لاحظ وجود بعض المشاكل في الكهرباء والاضاءة و مستوى النظافه غير لائق وتغيب معظم اطباء الاسنان و اخصائيين العلاج الطبيعي فامر باعادة توزيعهم خارج الوحدة كما لاحظ تعطل بعض الاجهزة فامر مدير ادارة المركز بارسال لجنة من الاشراف لاصلاح السلبيات في الحال ,كما لاحظ استخدام كشاكيل بدلا من السجلات المطبوعة فقرر بتوفير السجلات المطبوعة وتلافى السلبيات خلال اسبوع من تاريخه.

فحص دفاتر الحضور والانصراف

بعد ذلك توجه "العشماوى" الى وحدة البسيونية وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف ولم يجد طبيب بشري فى الوحدة والوضع بها غير مرضى فامر بتحويل اشراف الرعاية الاساسية ومدير الرعاية الاساسية بالمديرية للتحقيق لضعف الاشراف وكذلك مدير الادارة الصحية والاشراف بالادارة ,وتفقد الصيدلية فوجدها مغلقة وعلم ان الصيدلي في اجتماع و باقي الصيادلة متغيبين فامر باعادة توزيع الصيادلة المتغيبين خارج الوحدة وتفقد عيادة الاسنان وامر باعادة توزيع اطباء الاسنان المتغيبين خارج الوحدة ,كما لاحظ عدم التزام العاملين بخطوط السير وتوقعها واطلع على سجلات الزيارات الاشرافية فوجدها قديمة والتعليمات فيها غير مجدية, وتفقد جميع العيادات من استقبال وتنظيم اسرة و حجرة الملفات والمعمل وتنظيم الاسرة . ,بعد ذلك توجه الى وحدة الناصرية وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف ووجد خطوط سير غير معتمدة فامر بتحويلها الى التحقيق.

وتفقد الصيدلية وقرر اعادة توزيع المتغيبين كما استمع لشكوى الاهالي بعدم وجود طبيب بشري فامر بتوفير طبيب في نفس اليوم وتم التواصل مع مدير الادارة و التاكد من انهاء اجراءات استلام احد الاطباء على هذه الوحدة في نفس اليوم. بعدها توجه الى وحدة الزهيرى و أمر بفحص الدفاتر و اعادة توزيع اطباء الاسنان والصيادلة المتغيبين خارج الوحدة وتفقد جميع عيادات الوحدة من استقبال و تطعيمات و معمل واسنان وتنظيم اسرة والصيدلية ثم انصرف ,بعدها توجه الى وحدة الصالحية نتفقد سير العمل بها وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف و اعادة توزيع اطباء الاسنان المتغيبين دون اذن . وتفقد الاستقبال والملفات والتطعيمات وتنظيم الاسرة والمعمل والصيدليه ووجد صيدلي واحد.

بعدها قام بالمرور على وحدة ابو السعود وتواجدت الطبيبة اسراء عاشور و الممرضة اكرام مختار فشكرهما وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وامر باعاده توزيع اطباء الاسنان المتغيبين كما لاحظ ان الصيدلية مغلقة فامر باعادة توزيع الصيادلة لتغيبهم وغلق الصيدلية كما نتفقد الاستقبال والمعمل وحجرة الملفات والتطعيمات والاسنان والصيدليه وتنظيم الاسرة .

ثم توجه وكيل وزارة الصحة الى وحدة العدوة ولاحظ عدم وجود سجلات فامر بتوفير السجلات وسرعة متابعة صرف سجلات الاستقبال وفي حاله عدم وجودها بالمخازن يتم ذكر السبب كما تفقد الاستقبال والصيدلية وتنظيم الاسرة و التطعيمات و الملفات والمعمل وجميع عيادات الوحدة .

وفي نهاية الجولة قام بالمرور على وحدة العامرية في فترة النوباتجية فوجد طبيبة اسنان وعاملة وممرضة و علم ان الاعمال محالة الى وحدة العدوة فاطلع على سجلات الاستقبال و قام بتفقد غرف التطعيمات والملفات وتنظيم الاسرة و الصيدلية والمعمل .

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