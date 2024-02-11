مستشار شيخ الأزهر تزور مدرسة المعلمات المحمدية بإندونيسيا

قامت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين أ.د نهلة الصعيدي، بزيارة إلى مدرسة المعلمات المحمدية بجوكجاكرتا بإندونيسيا، وسط أجواء احتفائية كبيرة، من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة العلم بالمدرسة

ضرورة نقل وتبادل الخبرات العلمية

أشادت مستشار شيخ الأزهر، بهذه المدرسة التي تعد أنموذجًا مشرقا، ومنفتحا للتعليم العتيق في إندونيسيا، تلكم المدرسة التي تحمل على عاتقها، تدريس علوم اللغة وٱدابها، والقرآن الكريم وتفسيره، والسنة النبوية ومصطلحها وشروحها، فضلا عن تدريس العلوم الطبيعية،وعلوم الريادة والاقتصاد، مؤكدة أنه ينبغي العمل الجاد، على ضرورة نقل وتبادل الخبرات العلمية، والتجارب الأكاديمية، لما فيه صالح طلبة العلم في كل مكان.

كان في استقبال مستشار شيخ الأزهر فور وصولها، السيدة أنيك رشيدة، مديرة المدرسة، ولفيف كبير من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة العلم بالمدرسة.

مكانة وقدر كبيرين في قلب كل إندونيسي وإندونيسية

من جانبها أعربت أنيك رشيدة، مديرة مدرسة المعلمات المحمدية، عن تقديرها وترحابها، بزيارة أ.د نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، مؤكدة أنها تحظى بمكانة وقدر كبيرين في قلب كل إندونيسي وإندونيسية

تهذيب السلوك والتربية على المواظبة والتواصل البناء

أوضحت مديرة المدرسة، خلال حديثها مع مستشار شيخ الأزهر، أن نظام التدريس في هذه المدرسة، لا يقتصر على المواد التي تدخل في نطاق تكوين الطالبات، بل يشمل تهذيب السلوك والتربية على المواظبة، والتواصل البناء والانفتاح على الآخر في مفهومه الإيجابي، وأن المدرسة تسعى جاهدة إلى تكوين عالمات ومرشدات قادرات على الدعوى والتبليغ البناء، وحمل راية الدين الإسلامي ودحض كل الأفكار والمبادئ الهدامة، بما يساعد على كبح جماح التطرف والغلو وإبراز كنه الإسلام كدين سلام واعتدال ورحمة للعالمين.

تحصيل العلوم الإسلامية والفكرية بمختلف فروعها

تعد مدرسة المعلمات المحمدية بجوكجاكرتا تابعة للجمعية المحمدية التي أنشأها كياهي الحاج أحمد دحلان عام 1912، والتي أنشئت لتخريج جيل من المعلمات قادر على تحصيل العلوم الإسلامية والفكرية بمختلف فروعها، إلى جانب اللغات والعلوم الحية وفن الريادة

زيارة علمية

كانت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين أ.د نهلة الصعيدي ، قد توجهت إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة علمية تستغرق بضعة أيام.