السبت 10 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل وجرح عدد من الأشخاص في هجوم مسيرة إسرائيلية على بلدة جدرا اللبنانية

مسيّرة إسرائيلية
مسيّرة إسرائيلية

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم السبت، سيارة ودراجة نارية في بلدة جدرا في إقليم الخروب شمال صيدا، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وحسب سبوتنيك، شنت المسيرة الهجوم بصاروخين أصابا سيارة ودراجة نارية صودف مرورها من المكان، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما سوري الجنسية وجرح اثنين آخرين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "هدف محاولة الاغتيال في لبنان هو القيادي في حماس باسل صالح المسؤول عن تجنيد وتشغيل الناشطين في الضفة الغربية".

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