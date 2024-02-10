إيكواس تعتبر قرار انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر متسرعا

اعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكوس)، أن الأسباب التي بررت بها بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها الفوري، من هذا التكتل الإقليمي، لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن البلدان الثلاثة لم تفكر على الأرجح في انعكاسات قرارها على مواطنيها.

وقال رئيس مفوضية إيكواس، عمر علي توراي، للصحافيين في ختام الدورة الاستثنائية لمجلس الوساطة والأمن التابع للمنظمة، التي انعقدت في أبوجا، إن "القرار المتسرع بالانسحاب من عضوية المجموعة لا يأخذ بعين الاعتبار شروط الانسحاب كما تمت المصادقة عليها في المعاهدة المعدلة لسنة 1993، بل الأهم من ذلك أن البلدان الثلاثة الأعضاء لم تفكر حقيقة في انعكاسات هذا القرار على مواطنيها“.

وأضاف أنه "إذا كان هناك وقت لتبقى المجموعة مجتمعة، فهو الآن. وليس هناك تحد لا تستطيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تواجهه".

وقال توراي" ليس هناك أي أساس واقعي للأسباب التي قدمتها البلدان الثلاثة من أجل الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وفي تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، اعتبر رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية أن الأحداث الدائرة في المنطقة تمثل تهديدا للسلم والاستقرار السياسي للمجموعة الغرب-إفريقية.

من جهته، اعتبر وزير الشؤون الخارجية النيجيري، يوسف ميتاما توغار، أن قرارات انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من إيكواس أثارت قلقا كبيرا.

ووصف اجتماع أبوجا بالحاسم لإيجاد حلول للتحديات التي تطرحها هذه القرارات، مشيرا إلى ضرورة التشبث بمبادئ الحكامة الديمقراطية والحفاظ على حق الشعوب في انتخاب قادتها بحرية.