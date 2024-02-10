الوزير الأول ينفي وجود أي مشاكل مع رئيس السنغال ويشرح موقفه

نفى الوزير الأول السنغالي أمادو با، وجود أي مشاكل مع الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، وقال: “المشكلة الوحيدة بيني وماكي سال هي أنه لا توجد بيننا أي مشكلة”.

جاءت تصريحات أمادو با ردا على ما تناولته الصحافة السنغالية، من أنباء عن فتور في العلاقة بين الرجلين، وربط ذلك بتأجيل الانتخابات الرئاسية، والتي سيخوضها أمادو با مرشحًا مدعوما من ماكي صال وأغلبيته.

الرئاسية.

وكان ماكي سال قد جدد ثقته في أمادو با خلال آخر مجلس وزراء تعقده الحكومة قبل أيام، وصرح علنًا بذلك ليضع حدًا للأنباء حول فتور العلاقات بين الرئيس والوزير الأول.

وأجرى أمادو با من جانبه اليوم، مقابلة مع صحيفة (جون أفريك)، رد فيها على كل “الشائعات”، وقال بشكل صريح: “المشكلة الوحيدة بيني وماكي صال، هي أنه لا توجد بيننا أي مشكلة”.

من جهة أخرى، نفى أمادو با التهم التي وجهها له الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض برشوة اثنين من أعضاء المجلس الدستوري من أجل إقصاء كريم واد من قائمة المرشحين للانتخابات.

وقال أمادو با: “هذه التهم جميعها لا أساس لها من الصحة”، وأضاف أن التاريخ سيثبتُ الحقائق والوقائع.

وأكد الوزير الأول والمرشح للرئاسيات أن هذه الاتهامات لم تؤثر عليه أبدًا.