رئيس جامعة العريش يتفقد المدن الجامعية والمنشآت الجديد

قام الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بجولة تفقدية للمدن الجامعية؛ استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني. ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لرئيس الجامعة لجميع قطاعات الجامعة وكلياتها؛ للوقوف على مدى جاهزية جميع القطاعات.



وتفقد المنشآت الجديدة التي يتم تنفيذها علي أرض الجامعة، المتوقع أفتتاحها قريبا موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، وتجهيز المباني على أعلى مستوى من حيث الجودة مؤكدًا سيادته على أن جميع المباني لابد أن تحقق شروط الأبنية الذكية والتكنولوجيا الخضراء لتحقيق الاستدامة وذلك لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والتدريبية والبحثية.

