حزب الله يقصف مستعمرة المنارة الإسرائيلية بالصواريخ

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، استهداف مستعمرة المنارة ‏يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:45 من مساء يوم السبت 10-02-2024 مبنىً في مستعمرة المنارة ‏يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏