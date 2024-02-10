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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف مستعمرة المنارة الإسرائيلية بالصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، استهداف مستعمرة المنارة ‏يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

 وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:45 من مساء يوم السبت 10-02-2024 مبنىً في مستعمرة المنارة ‏يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

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