حزب الله يقصف مستعمرة المنارة الإسرائيلية بالصواريخ
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، استهداف مستعمرة المنارة يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:45 من مساء يوم السبت 10-02-2024 مبنىً في مستعمرة المنارة يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.