السيطرة على حريق في برج نهضة مصر بالمهندسين

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق نشب أعلى سطح برج نهضة مصر في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

السيطرة علي حريق في برج نهضة مصر بالمهندسين

وتلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا بنشوب حريق في الطابق الـ 25 من البرج، وتبين أن الحريق أحدث بعض التلفيات في التكييفات والمواسير البلاستيك.

وتم فرض كردون أمني وتعاملت قوات الحماية المدنية مع الحريق، ونجحت في إخماده والسيطرة عليه دون إصابات، وتم تحرير محضرا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد حتى لا تتجدد النيران مرة أخرى، بعدما نشب الحريق في الطابق الـ 25 من البرج، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات.