اقدم عامل على إنهاء حياة شقيقته بعد مشاجرة بينهما، والقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهم بإنهاء حياته شقيقته، وأخطرت النيابة العامة التى كلفت باجراء التحريات حول الواقعة.

مقتل سيدة علي يد شقيقها في الجيزة |التفاصيل الكاملة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل مسكن أسرتها في الصف.

وانتقلت مباحث الصف مدعومة بسيارة إسعاف إلي مكان العثور على الجثة، وتبين مقتل فتاة على يد شقيقها، حيث خنقها ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة خلافات أسرية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة أثر مشادة كلامية تطورت إلي تعد عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

الأمن العام ..يكشف لغز اختطاف مستريح الدقهلية

كما كشف قطاع الأمن العام، لغز اختطاف مستريح الدقهلية، وتبين احتجازه داخل إحدى المزارع بنطاق محافظة الإسماعيلية إثر خلافات مع آخرين.

وكانت مديرية أمن الدقهلية ، قد تلقت بلاغا يفيد بحادث اختطاف تاجر ويملك محل فى نطاق دائرة قسم شرطة أول المنصورة بعد أن حضر إليه مجهولين يستقلون سيارة وقاموا باصطحابه بالإكراه.

وفى وقت لاحق ورد اتصال هاتفى وطلب المتصل مبلغ مالى يقدر بملايين الجنيهات مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت التحريات الأولية التى أجراها فريق البحث وجود مديونيات علي المجنى عليه- سبق اتهامه فى 7 قضايا "تبديد- نصب"- لسابقة قيامه بتجميع مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها إبان عمله بمحافظة الإسماعيلية.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث الدقهلية وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية وتوصلت التحريات إلى أن المختطف يتواجد بدائرة مركز أبوصوير وداخل مزرعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى تحرير المختطف وضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة إثر خلافات مالية وتعرض أحدهم لواقعة نصب من قبل المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.