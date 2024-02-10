السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن العام يكشف لغز اختطاف مستريح الدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف  قطاع الأمن العام، لغز اختطاف مستريح الدقهلية، وتبين احتجازه داخل إحدى المزارع بنطاق محافظة الإسماعيلية إثر خلافات مع آخرين.

الأمن العام ..يكشف لغز اختطاف مستريح الدقهلية 

وكانت مديرية أمن الدقهلية ، قد تلقت بلاغا يفيد بحادث اختطاف تاجر ويملك محل فى نطاق دائرة قسم شرطة أول المنصورة بعد أن حضر إليه مجهولين يستقلون سيارة وقاموا باصطحابه بالإكراه.

وفى وقت لاحق ورد اتصال هاتفى وطلب المتصل مبلغ مالى يقدر بملايين الجنيهات مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت التحريات الأولية التى أجراها فريق البحث وجود مديونيات علي المجنى عليه-  سبق اتهامه فى 7 قضايا "تبديد- نصب"- لسابقة قيامه بتجميع مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها إبان عمله بمحافظة الإسماعيلية.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث الدقهلية وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية وتوصلت التحريات إلى أن المختطف يتواجد بدائرة مركز أبوصوير وداخل مزرعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى تحرير المختطف وضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة إثر خلافات مالية وتعرض أحدهم لواقعة نصب من قبل المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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