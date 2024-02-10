الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حريق شقة في 15 مايو

تواصل نيابة مايو والتبين الجزئية، التحقيق حول ملابسات حريق شقة في منطقة ١٥ مايو، حيث استعلمت عن الحالة الصحية لسيدتين وفتاة أصيبا من جراء الحريق.

كان تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم ووجود 3 مصابين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة على النيران.

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق ونشب الحريق بالطابق الثاني بصالة الشقة، الذي أسفر عن إصابة قاطنة الشقة 31 سنة بكدمات بالوجه نتيجة قفزها من شرفه المنزل، وإصابة سيدة ونجلتها قاطنتين بالطابق الثالث نتيجة تصاعد الأدخنة، وأفدن بأن سبب الحريق قيام الأطفال باللهو بقداحة.