الأسهم الأمريكية: ارتفاع أسهم "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز"

قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية فوق مستوى 5000 نقطة لليوم الثاني في جلسة الجمعة، بدعم من أسهم الشركات الكبرى وشركات الرقائق الإلكترونية ومنها إنفيديا، وذلك في ظل رهان المستثمرين على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطلعهم إلى بيانات أرباح قوية.

الأسهم الأمريكية

وارتفعت أسهم إنفيديا فى أسواق الأسهم الأمريكية لتبلغ مستوى قياسيا بعد تقرير ذكر أن الشركة تبني وحدة أعمال جديدة تركز على تصميم شرائح مخصصة لشركات الحوسبة السحابية وغيرها، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 27.98 نقطة، أو ما يعادل 0.56%، ليغلق عند 5026.29 نقطة .

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 196.95 نقطة، أو بنسبة 1.25%، ليصل إلى مستوى 15987.69 نقطة.

في حين تراجع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 59.19نقطة، أو بنسبة 0.16%، ليصل إلى مستوى 38666.29 نقطة.

مؤشر الدولار ارتفع 0.2% خلال الأسبوع

الدولار

انخفض الين إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع، اليوم الجمعة، في حين يتجه الدولار لتقدم أسبوعي رابع مع انحسار رهانات المتعاملين على مدى سرعة رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة ومدى سرعة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لها.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الذي بلغ 149.395 للدولار بعد أن انخفض إلى 149.495 في وقت سابق من الجلسة، وذلك للمرة الأولى منذ 27 نوفمبر.

وانخفض 0.76% في الجلسة السابقة، ويتجه للانخفاض 0.68% هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بشكل طفيف إلى 104.19 بعد أن ارتفع 0.1% أمس الخميس. وذلك في أعقاب إشارة بيانات إلى مرونة سوق العمل الأميركية، مما وجه ضربة أخرى للرهانات على تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأسبوعيا، ارتفع مؤشر الدولار 0.2%.