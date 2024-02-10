التحقيق حول نشوب حريق داخل شقة سكنية في 15 مايو

تباشر النيابة المختصة، التحقيقات حول أسباب نشوب حريق بداخل شقة سكنية في منطقة ١٥ مايو، وهو ما أسفر عن إصابة ٣ أشخاص.

بداية الواقعة كانت بتلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم ووجود ٣ مصابين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة على النيران.

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقار مكون من ٤ طوابق ونشب الحريق بالطابق الثاني بصالة الشقة، الذي أسفر عن إصابة قاطنة الشقة 31 سنة بكدمات بالوجه نتيجة قفزها من شرفه المنزل، وإصابة سيدة ونجلتها قاطنتين بالطابق الثالث نتيجة تصاعد الأدخنة، وأفدن بأن سبب الحريق قيام الأطفال باللهو بقداحة.