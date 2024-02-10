السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أمينة خليل تعود للمسرح عبر "سناب شات"

مسرحية سناب شات
مسرحية سناب شات

أعلنت الفنانة أمينة خليل، أنها تعود لخشبة المسرح مرة أخرى، من خلال مسرحية سناب شات، بداية من يوم 12 فبراير، وذلك من خلال منشور قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقامت أمينة بنشر البوسترات الرسمية لـ المسرحية وعلقت،:المسرح هو حبي الأول ودراستي الجامعية وحياتي قبل الاحتراف، وكان واحشني جدا، عشان كده أنا بجد سعيدة اني برجع تاني للمسرح مع مسرحية "سناب شات" ضمن عروض موسم الرياض، الأجواء في البروفات والتحضيرات كانت كلها ممتعه و جميلة مع أصدقاء جداد، مش قادرة استني لحد ما تشاركونا اللحظات دي في انتظاركم، جمهور الرياض الحبيب المحب للفن، ان شاء الله العرض يعجبكم وتعيشوا معانا رحلة سناب شات.

ويشارك في بطولة مسرحية سناب شات عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: أمينة خليل، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، وغيرهم

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